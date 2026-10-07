Sérgio Guelho, da AF Guarda, é o árbitro que vai apitar o jogo entre FC Famalicão e o Alverca, no Estádio Municipal, na próxima segunda-feira, às 20h15, a contar para a 8.ª jornada da Liga Portugal.

Árbitros assistentes: André Ferreira e José Mira, 4.º árbitro André Carvalho e Rui Soares no VAR.

O FC Famalicão é 13.º classificado, com 7 pontos; o Alverca é 10.º com 8 pontos.

É o regresso das equipas à competição depois da paragem de três semanas por causa dos jogos da seleção nacional para a Liga das Nações. Antes desta interrupção, o FC Famalicão estava a melhorar de rendimento, uma vez que tinha conseguido a primeira vitória, por 0-4, em casa do Nacional.