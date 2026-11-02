Os horários das jornadas 13 e 14 da Liga Portugal Betclic estão definidos. A 13.ª ronda inicia-se a 4 de dezembro, mas o FC Famalicão joga na noite do dia 6 (domingo). A partida com o Académico de Viseu é às 20h30.

No que concerne à ronda 14, a primeira partida será a 11 dezembro, e o Famalicão joga a 13 de dezembro (domingo), às 15.30 horas, em Moreira de Cónegos.

Antes destas partidas, o Famalicão recebe esta sexta-feira o Arouca para na jornada 12, a 30 de novembro, visita o Benfica, partida marcada para as 20h30