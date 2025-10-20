Concelho, FC Famalicão, Futebol

Famalicão já vende bilhetes para a receção ao Vitória

A I Liga regressa no próximo fim de semana para a nona jornada, com o FC Famalicão a receber, no domingo, às 15h30, o Vitória SC

Para este dérbi minhoto os bilhetes estão à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 9 regularizada, para a Bancada Placard.pt.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/47hPnjE
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No domingo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 13h30 e abertura de portas é às 14 horas

Resinorte assinalou 16 anos de atividade junto dos colaboradores

A Resinorte, responsável pela gestão e valorização dos resíduos sólidos urbanos na região Norte de Portugal, celebra este mês o 16º aniversário em todas as unidades de produção, localizadas em Riba de Ave, Celorico de Basto, Boticas, Bigorne e Vila Real.

O Engenheiro Rui Silva, Administrador-Delegado da empresa, fez questão de visitar cada uma das equipas e felicitar os trabalhadores pelo esforço diário e dedicação.

A celebração dos 16 anos da Resinorte é a reafirmação do compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade ambiental da região Norte, na gestão eficiente dos resíduos urbanos e na valorização dos recursos.

A Resinorte reforça a missão de continuar a inovar e garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.

Famalicão: Rotary promove conferência sobre Inteligência Artificial

André Vieira de Castro, especialista em comunicação; Paulo Novais, professor catedrático da Universidade do Minho; Pedro Aguiar, empresário e investidor em Inteligência Artificial e CEO do Grupo Esfera Saúde; e Ricardo Bomtempo, comunicador, especialista em estratégia e branding, participam na primeira edição do Rotary Talks sobre Inteligência Artificial.

A iniciativa, que terá lugar no auditório da CESPU, em Vila Nova de Famalicão, na noite do dia 30 de outubro, às 21h30 horas, designa-se de “Rotary Talks – Inteligência Artificial: O jogo mudou”.

A entrada é livre.

 

Famalicão: 365 Running Project conquista três pódios

A equipa famalicense marcou presença, este domingo, na 11.ª edição da Meia Maratona de Famalicão, organizada pela Runporto, com 18 atletas (15 na distância mais longa e 3 nos 10 km). A 365 Running Projet conquistou dois terceiros lugares na meia maratona e um nos 10 km, entre mais de 3.500 participantes.

Nos 21 km, Ana Freitas e Cristina Oliveira foram terceiras dos respetivos escalões e estabeleceram novos recordes pessoais. Ana Freitas concluiu a distância em 1h36m25s, garantindo o 3.º lugar no escalão F50 e Cristina Oliveira terminou em 1h41m31s, conquistando o 3.º lugar no escalão F45.

Nos 10 km, Marko Santos completou o percurso em 35m39s, assegurando também o 3.º lugar no escalão M35.

Além destes resultados, a equipa somou vários quartos lugares e alguns recordes pessoais.

 

Famalicão: Fim de semana quase imaculado da formação

Três vitórias e um empate é o somatório dos jogos das equipas de formação do FC Famalicão que competem nos nacionais dos respetivos escalões.

A igualdade, 1-1, aconteceu na jornada 10 do campeonato de sub-19. Diante do Gil Vicente, o golo famalicense foi apontado por Diogo Nunes. Com mais um ponto, os famalicenses são terceiros da classificação, com 19 pontos, e na próxima jornada, sábado, visitam o Braga que soma 13 pontos.

No nacional sub-17, vitória em Tondela, por 1-3, com golos de Afonso Rodrigues, Duarte Sousa e Marco Pereira. O Famalicão soma 16 pontos em 9 jornadas e ocupa o quinto lugar. No domingo visita o Braga, equipa que tem os mesmos pontos.

A equipa sub-16, que compete no nacional da 2.ª divisão sub-17, jogou a sexta jornada e venceu, 1-0, o NDS Guarda. Miguel Magalhães foi o autor do golo solitário. O Famalicão está em segundo lugar da série B, com 16 pontos, e no próximo sábado visita o Lourosa, quarto com 10 pontos.

No nacional sub-15, jornada 8, vitória, 3-1, sobre o Tondela, com um bis de Gonçalo Carneiro e um golo de Santiago Coelho. O Famalicão é oitavo classificado, com 9 pontos; no próximo domingo visita o Salgueiros, último com apenas 1 ponto.

Foto: FC Famalicão

Famalicão: Tiago Conde muito perto do título nacional de Drift

O piloto famalicense voltou a subir ao pódio, na quinta ronda do Campeonato Nacional de Drift, reforçando a liderança na classificação geral da competição. Em Sever do Vouga, Tiago Conde foi terceiro, ao volante de um BMW E92 Coupé e integrado na Kitpneus Racing Team.

Com apenas uma prova por disputar, o piloto encontra-se em lugar privilegiado para conquistar o tão ambicionado título nacional.

Tiago Conde conta que «foi um fim de semana exigente por causa das péssimas condições meteorológicas, mas conseguimos mais um resultado importante que nos permite manter a liderança. A equipa tem feito um trabalho excecional e o carro esteve em grande forma. Agora é focar tudo na última prova para fechar a época com o título».

A última ronda do Campeonato Nacional de Drift 2025 decorrerá no Eurocircuito de Lousada, no próximo mês.

Famalicão: PASEC promove o projeto de formação desportiva e o “Geo Discover EU”

A PASEC desenvolveu o projeto Erasmus Sport “Geo Route”, em Itália, na área dos Dolomitas. Foi dedicado à prática do Geocaching, como desporto de capacitação e inclusão juvenil, relação com o meio ambiente e instrumento de formação junto de jovens em risco. Foram dez os técnicos e voluntários que estiveram envolvidos em ações de formação e missões de observação.

Depois, no âmbito do Erasmus Discover EU Inclusion, a PASEC desenvolveu o projeto “Geo Discover EU”. Vinte jovens e quatro mentores, representando 4 grupos de mobilidade, puderam fazer de avião e comboio quase uma dezena de países da União Europeia e visitar algumas das mais icónicas cidades da Europa num projeto de mobilidade, Educação Intercultural e Educação para a Cidadania Europeia.

O projeto dividiu-se em duas etapas. A primeira teve início de avião entre Porto e Frankfurt e depois comboio entre Viena, Bratislava, Budapeste, Liubliana, Zagreb, Cracóvia, Praga e Frankfurt. O regresso de avião fez-se por Frankfurt – Porto. Foram 6 os participantes. A 2ª etapa teve 18 participantes. Começou com a viagem de avião entre Porto e Eindhoven. Depois seguiu-se Frankfurt, Viena, Bratislava, Budapeste, Praga, Cracóvia, Berlim e Amesterdão de comboio. Seguiu-se novamente Eindhoven e regresso ao Porto de avião

O Discover EU é uma iniciativa da União Europeia que proporciona aos jovens de 18 anos uma experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade de circulação na União Europeia, descobrir a diversidade das regiões europeias, desfrutar da sua riqueza cultural e estabelecer contactos com pessoas de todo o continente. Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de aprender mais sobre si próprios, ganhar autoconfiança e melhorar as competências essenciais, por exemplo em matéria de línguas estrangeiras e de resolução de problemas.