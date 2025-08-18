Famalicão já vende bilhetes para o jogo com o Gil Vicente deste domingo

O Partido Socialista de Famalicão veio a público criticar um post divulgado a 16 de agosto nos meios digitais da Coligação Mais Ação Mais Famalicão e no perfil do candidato à Câmara Municipal.

Em causa está uma mensagem do diretor do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, José Moreira, que, “nessa mesma qualidade, faz um apelo político ao voto, no âmbito das Eleições Autárquicas 2025”, denuncia o PS em comunicado.

A estrutura socialista acusa o atual executivo de “usar a força que a democracia lhes concedeu para bem do povo e de Famalicão, mas que continuam a usar para seu proveito próprio”.

O PS afirma ainda não compactuar com “a pressão que Mário Passos, Augusto Lima e Pedro Oliveira têm promovido para que dirigentes e colaboradores de relevantes instituições educativas, desportivas, culturais e sociais venham a público com vídeos semelhantes a este”.

A coordenadora da Secção de Famalicão, Alexandra Moreira, apela aos cidadãos para que “não tenham medo, não se deixem vergar por um poder que procura ser absoluto” e convida o candidato Mário Passos a “parar com a pressão e realizar uma campanha elevada, justa e transparente”.

O partido garante, se eleito, assegurar às instituições “os meios justos e necessários para a realização da sua missão sem exigir, jamais, qualquer retorno político-partidário”.

A título preventivo, o PS vai pedir parecer à Inspeção-Geral da Educação e Ciência e à Comissão Nacional de Eleições.