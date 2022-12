Famalicão: Jantar de Reis no Clube Motard Escorpiões

Na noite do dia 6 de janeiro, pelas 20 horas, o Clube Motard Escorpiões realiza o Jantar de Reis, evento que conta com a participação do Rancho Folclórico de Gavião que vai alegrar o momento com o cântico de “Reisadas”. No final do jantar, serão condecorados os sócios que completaram 20 anos em 2022.

Inscrições decorrem na sede do clube ou via email para: mail.escorpioes@gmail.com