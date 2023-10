Famalicão: Jantar Rosa marcado pela solidariedade

Na terceira jornada do nacional da 1.ª divisão de basquetebol, o FAC sofreu a primeira derrota. Na Póvoa de Varzim, diante do CD local, o conjunto famalicense perdeu, 88-73. A uma boa entrada no jogo da equipa da casa, o Famalicense tentou reagir, mas não o bastante para inverter a tendência no marcador.

A equipa sub-23 jogou no difícil reduto do BC Coura e perdeu, por 75-58. O encontro foi à mesma hora da equipa principal, o que não permitiu que o conjunto se apresentasse na máxima força.

Na formação, os sub-10 viram o seu jogo, com o Vitória SC adiado; os sub -18 receberam a congénere vitoriana que venceu, por 41-60. Os sub-14 B também jogaram em casa, com os vizinhos da ATC que, não apresentando dez atletas, viu ser-lhe atribuída uma derrota, por 20-0. Os sub-16 mediram forças com outro vizinho, o Famabasket, e venceram por 47-52. Os sub-12, em Guimarães, venceram o Vitória SC, por 12-111, mas perderam administrativamente (20-0) por não apresentar as cinco meninas previstas no regulamento. Por último, os sub-14 receberam o BC Barcelos e venceram, por 67-34.