A Academia Sénior de Nine, a festejar cinco anos, vai organizar um jantar solidário, cujos fundos angariados revertem para mais atividades desta Academia.

Os interessados podem inscrever-se individualmente ou em grupos, através das redes sociais da Academia, ou dos contactos 927 094 582 e/ou academiaseniordenine@gmail.com.

Uma festa de aniversário que se vai transformar num convívio e celebração, contando com a animação do DJ José Santos, e com a participação especial dos conterrâneos António Castro Correia (Tony Castro), Beatriz Moreira e Pedro Ribeiro.

A Academia Sénior de Nine foi a primeira a ser criada no concelho de Famalicão, com o objetivo de combater o isolamento da população sénior, proporcionando o convívio e o envelhecimento ativo. Em paralelo, fomentam a formação científica, pessoal e social.

Atualmente conta com 160 sócios, dos quais 50 participam ativamente nas atividades semanais, que incluem ginástica, yoga e música, assim como em outras atividades pontuais que vão surgindo (palestras, workshops, formação inglês, informática, trabalhos manuais…).