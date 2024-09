Famalicão: JASP convida três equipas para o Troféu Mário Rocha

Na tarde deste domingo, no decurso da Feira de Artesanato e Gastronomia, decorreu o Festival de Cantares ao Desafio. Nesta organização da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, instituição com 23 anos, subiram ao palco João Ribeiro, Guimarães, e Pereirinha, da Lixa (concertina); Sérgio Oliveira, de Famalicão, no cavaquinho, e no baixo acústico esteve Luís Ferreira. Nuno Salgado e Nuno Faria, ambos de Famalicão, estiveram na guitarra portuguesa e viola de fado, respetivamente.

Os cantares ao desafio estiveram a cargo de Domingos Soalheira (Guimarães); João Oliveira (Vila do Conde); Américo Silva (Castro D’Aire); Anjinho (Vila Verde); Vasco Daniel e Josué Eliseu, da Ilha Terceira, Açores; Batista, de Silvares; Bruno Duarte (Nine); Simão Marques (Vale S. Cosme) e David Correia, residente em França.

Passeio convívio à Quinta da Bacalhoa.

A Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio realiza, no dia 12 de outubro, um passeio à Quinta da Bacalhoa; as pessoas interessadas devem contactar a associação, pelo 917 222 441, até ao dia 4 de outubro.