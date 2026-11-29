Na manhã deste domingo, a Juventude Alegre de Seide São Paio (JASP) elegeu novos órgãos sociais, com Francisco Sampaio a presidente da direção.

O novo líder da instituição encabeçou a lista única a sufrágio e é acompanhado por Bruno Barros, como presidente da Assembleia Geral e João Sampaio, na liderança do Conselho Fiscal.

Estruturar uma equipa para retomar a participação no campeonato AFSA na próxima época, a remodelação exterior da sede do clube e a realização de novas atividades inclusivas, são alguns dos objetivos apontados como primeiras medidas da nova direção.

Recorde-se que em outubro passado, no dia 24, esteve agendada um Assembleia Geral Extraordinária para dissolver e liquidar a instituição por falta de dirigentes. Por essa altura, Francisco Sampaio assumiu a responsabilidade de liderar um projeto diretivo que foi, agora, sufragado no ato eleitoral que decorreu na sede desta histórica associação.

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