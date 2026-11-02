A Associação Juventude Alegre de Seide São Paio (JASP) estava à beira de entregar as chaves por falta de dirigentes, mas há agora, pelo menos, uma lista (Lista A) com vontade de assumir a responsabilidades e dinamizar a histórica agremiação.



A equipa liderada por Francisco Sampaio não só pretende reactivar as atividades até à pouco tempo desenvolvidas, como o futebol de salão, como alargar os serviços de forma a servir a comunidade.

Como poucas, a JASP possui infraestruturas de qualidade que, de outra forma, como diz o candidato, “seriam desperdiçadas”. Segundo o cabeça de lista “temos uma base de trabalho absolutamente fantástica que não podemos desbaratar. É uma mais valia para a associação e para a União de Freguesias e para as suas gentes”. Ainda segundo Francisco Sampaio, “está tudo pensado: Temos programa, equipa e vontade”.

As eleições decorrem no próximo dia 29 de novembro.

Recorde-se que para o passado dia 24 de outubro esteve agendada um Assembleia Geral Extraordinária para dissolver e liquidar a instituição.