A Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão entra no penúltimo dia, este sábado, com um programa que combina tradição e música contemporânea na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A partir das 15h00, o Palco Tradição recebe mais uma Tarde de Folclore, com as atuações do Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Oliveira Santa Maria, do Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane e do Rancho Folclórico S. Miguel-o-Anjo, proporcionando uma viagem pelos costumes e tradições populares portuguesas.

À noite, a animação prossegue com o concerto de Jess, marcado para as 21h00, seguindo-se, às 22h30, a atuação de Chico da Tina, um dos artistas mais conhecidos da nova geração da música nacional.