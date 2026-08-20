A festa de São Miguel, em Jesufrei, concentra-se nos dias 3 e 4 de outubro, mas antes há outras iniciativas. No dia 13 de setembro, às 12 e 15 horas, respetivamente, há porco no espeto e bazar de ofendas. No dia 29 do mesmo mês, às 20h30, celebra-se a eucaristia do padroeiro.

O primeiro fim de semana de outubro contempla, por exemplo, os concertos de Victor Rodrigues e Marcus, na noite do dia 3. No domingo, 4 de outubro, entre outras cerimónias, celebra-se eucaristia, às 10h30, prosseguindo os atos religiosos a partir das 15 horas. O concerto da Banda de Arnoso, às 18 horas, e as atuações de João Dantas e do dj Jonny Deep encerram as festividades.