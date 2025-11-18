Famalicão: Jing-She com seis campeões nacionais

Os atletas da Jing-She conquistaram onze pódios no Campeonato Nacional de Kungfu Tradicional. Contabilizaram seis de ouro, três de prata e dois de bronze.

O campeonato da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD decorreu no passado fim de semana, na cidade de Arouca.

Os atletas voltam a ser campeões nacionais individuais em Kungfu Tradicional Esperanças e Seniores, num total de 12 provas realizadas.

Em iniciados masculinos, até 8 anos, David Almeida é campeão em Punhos Shaolin Quan. Nos iniciados mistos, 9-11 anos, Rafaela Marques é vice-campeã nacional de Punhos Nanquan Tradicional e Tomás Moreira alcançou o 5.º lugar. Nos iniciados masculinos, 9-11 anos, Miguel Vidal conquistou a medalha de bronze na prova de Punhos Shaolin Quan. Em juvenis masculinos, 12-14 anos, Tiago Mesquita é campeão de Armas Curtas e vice-campeão nacional em Armas Longas. Em cadetes masculinos, 15-17 anos, Tomás Nunes é campeão de Armas Longas.

No escalão sénior masculinos, Tomás Nunes subiu de escalão para competir nas provas Duilian e Armas Duplas e Articuladas, tornando-se campeão nacional e medalha de bronze, respetivamente. Tomás Marques é campeão em Estilos de Imitação e Acrobáticos e campeão em Duilian (duelo coreografado), e vice-campeão de Armas Duplas e Articuladas.

Os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego confessam o seu orgulho no desempenho dos seus atletas nesta que foi a última competição da época 2025, que acrescenta mais 11 pódios nacionais. «Um percurso que tem sido consistente em títulos desde 2013», relatam.