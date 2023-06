Famalicão: Jing-She conquista 5 pódios na Suíça

A próxima sessão dos Ciclos de Música e Poesia da Fundação Cupertino de Miranda, iniciativa que decorre desde 2009, acontece esta terça-feira, a partir das 21h30.

A música está sob a coordenação da ARTAVE, com concerto para dois violinos de J. S. Bach, com Vânia Fontão e Catarina Rodrigues, e com a Orquestra de Câmara de Cordas. A poesia está a cargo de Isaque Ferreira

Os Ciclos de Música e Poesia são uma referência, no contexto da Fundação, por proporcionarem momentos culturais, onde se dão a conhecer jovens talentosos músicos de grande projeção nacional e internacional, bem como convidados que integram nas suas intervenções textos/poemas de autores que também poderão estar representados nas coleções do Museu da Fundação e no seu acervo bibliográfico e documental.