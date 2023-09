Famalicão: Joana regressa de lesão e foi nona nos Nacionais de Estrada

No Campeonato Nacional de Estrada, que decorreu na cidade de Viana do Castelo, o Liberdade FC esteve representado com 11 atletas – dois juniores, uma equipa masculina de veteranos e uma equipa feminina sénior. Individualmente, realce para as juniores Joana Ferreira e Eduardo Salazar que cortaram a meta no 9º e 15º lugares, respetivamente. Joana Ferreira regressa à competição com este resultado, logo após paragem de uma época devido a lesão. Eduardo Salazar, estudante universitário, continua a conciliar os estudos com a carreira desportiva e também com um bom resultado.

Igual destaque para as atletas do escalão de seniores: Tânia Silva (46ª), Daniela Costa (79ª) e Ana Patrícia Reis (81ª); contribuindo assim, para o 15º lugar coletivo.

Em veteranos, António Almeida (27º M40), Nuno Carvalho (20º M50), Ricardo Oliveira (36º M45), Pedro Costa (45º M45) e Miguel Machado (51º M45); contribuindo para o 21º lugar coletivo.