Famalicão: Joane assume liderança da Pró Nacional

Famalicão: Guarda-redes do Ribeirão defende grande penalidade no último minuto

Heitor foi o herói da partida disputada este domingo, com o Dumiense. No último minuto, o guarda-redes do Ribeirão defendeu uma grande penalidade que, a ser convertida com sucesso, daria a vitória à formação visitante.

O Dumiense adiantou-se no marcador, decorria o minuto 38, mas no reatamento a equipa da casa, por Evaristus, alcançou a igualdade que se manteve até ao final do encontro.

Cumpridas quatro jornadas do Campeonato de Portugal, o Ribeirão soma 4 pontos. A prova regressa a 1 de outubro, com o Ribeirão a jogar em Mirandela. Antes, no próximo fim de semana, recebe o Santa Clara, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.