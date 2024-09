Famalicão-Joane do próximo ano será antecipada para maio

Terminada a edição 24 da Famalicão-Joane, com as vitórias de Rui Pedro Silva, do S. Salvador do Campo, e Lia Lemos, do SC Braga, a Associação Teatro Construção já trabalha na 25.ª edição.

No próximo ano a prova deverá realizar-se em maio, no dia 18, por ocasião das comemorações dos 48 anos da associação de Joane.

A novidade foi avançada pela presidente da direção. Ivânia Fernandes, que promete outras novidades, refere que o dia «em que celebramos 48 anos, e porque é um domingo, será uma bonita data para realizarmos a prova».

Da edição deste ano, corrida na manhã deste domingo, o pódio masculino ficou composto por João Rodrigues e Nuno Fernandes, também do S. Salvador do Campo. Em femininos, Beatriz Fernandes, do Braga, foi segunda, seguida de Lara Costa, do Várzea.

Ao longo na estrada nacional, de Famalicão até Joane, entre a corrida de atletismo, bike tour e caminhada, andaram mais de 2 mil pessoas.