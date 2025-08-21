Famalicão: Joane e Oliveirense começam domingo na pró nacional da AF Braga

No próximo fim de semana começa a edição 25/26 da pró nacional da AF Braga. Num campeonato que se antevê dos mais disputados dos últimos anos – com a presença de quatro equipas que desceram do Campeonato de Portugal e outras que se reforçaram significativamente – há duas formações famalicenses em competição.

E são dois históricos do futebol de distrital. O GD Joane, que na época passada disputou os nacionais, e a Oliveirense que terminou no terceiro lugar na principal prova da AF Braga.

Os joanenses jogam às 16 horas, em casa, recebendo o sempre difícil Vieira. Já a equipa de Oliveira Santa Maria visita, às 17 horas, o Prado. As duas partidas são no domingo.

Para a nova época, o GD Joane apresenta um plantel com cerca de uma dezena de novidades e uma nova equipa técnica, liderada por Zé Manuel Teixeira.

AD Oliveirense continua com Bernardino Névoa a treinador e não mexeu muito no plantel. Há, pelo menos, quatro reforços e a promoção de dois juniores.