Famalicão: Joane e Oliveirense defrontam-se na tarde deste domingo

Este domingo, às 16 horas, há dérbi na vila de Joane. No Estádio de Barreiros, a contar para mais uma jornada da pró nacional da AF Braga, a equipa joanense recebe a Oliveirense.

Com sete jornadas disputadas, o Joane lidera a prova, com 12 pontos e sem qualquer derrota, enquanto que a equipa de Oliveira Santa Maria tem cinco pontos.

Na divisão de honra, jornada 4 da série A, também no domingo à mesma hora, a AD Ninense (2.º, 7 pontos) visita o Martim; na série B, o Bairro visita, este sábado, o S. Cristóvão; também o Operário joga na condição de visitante, no domingo, com o Torcatense.

Na 1.ª divisão vai disputar-se a segunda jornada. Na série D, onde estão as equipas famalicenses, o Delães visita o Serzedelo, o Ribeirão recebe o Gondifelos e a UD Calendário joga no reduto do Carreira. Estas partidas são sábado, às 16 horas.

No domingo, às 18h30, o S. Cosme recebe o Ronfe; às 16 horas defrontam-se Fradelos-Lousado, Louro-Mouquim e Ruivanense-Airão.