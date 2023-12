Famalicão: Joane e Oliveirense jogam fora de portas na Taça AF Braga

Famalicão (já apurado para a discussão do título) fecha primeira fase em Vila do Conde

Termina este sábado a primeira fase do nacional da 2.ª divisão de futsal. Com o Cabeçudense/Famalicão já apurado para a luta pelo título nacional e subida à 1.ª divisão, o conjunto de Ricardo Costa joga em Vila do Conde. A partida com o Rio Ave está marcada para as 16 horas.

Na 3.ª divisão, o S. Mateus joga a jornada nove. Também este sábado, o conjunto de Oliveira S. Mateus recebe o Mogadouro. A partida está marcada para as 17 horas, no Pavilhão Municipal de Delães.

As duas equipas têm os mesmos pontos (16), a três do líder (Boavista) e ocupam o quarto e quinto lugares.