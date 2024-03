Famalicão: Joane e Oliveirense vencem e mantêm segundo e terceiro lugares

Duas vitórias e outras tantas derrotas é o pecúlio das equipas famalicenses na jornada 26 da pró nacional da AF Braga. O GD Joane (foto) recebeu e venceu, 2-0, o Prado, e a Oliveirense goleou, 5-0, o Merelinense. Já a AD Ninense perdeu, 3-0, na deslocação a Celeirós, enquanto que o Bairro, em casa, foi derrotado (2-5) pelo Santa Maria.

Na classificação, o Joane, com menos um jogo, continua na segunda posição, com 52 pontos, e dois do líder, Maria da Fonte, enquanto que a Oliveirense mantém o terceiro lugar, com 49 pontos. A formação de Nine, com 34 pontos, é décima segunda; o Bairro, com 24 pontos, é décimo sexto.

Próxima jornada: (6 e 7 de abril) – Ninense-Bairro, Forjães-Oliveirense e Vieira-Joane.

Na divisão de honra, série B, na jornada 23, o S. Cosme venceu, 0-2, na deslocação ao Santo Estêvão, passando a somar 26 pontos no décimo segundo lugar. Na próxima jornada recebe os Amigos de Urgeses.

Na 1.ª divisão, série D, o Lousado empatou, 1-1, em casa do Operário e viu o Figueiredo, que venceu (1-0) o Gondifelos, aproximar-se no topo da classificação. O Lousado mantém o primeiro lugar, com 41 pontos, com o segundo classificado a três pontos de distância. Outros resultados: Calendário, 0-Guisande, 2; Mouquim, 0-Fradelos, 2; Ruivanense, 3-Louro, 3; Delães, 3-S. Cláudio, 1. Próxima jornada: Fradelos-Delães, S. Cláudio-Ruivanense, Gondifelos-Mouquim, Celeirós B-Operário, Lousado-Calendário e Louro-Sequeirense.