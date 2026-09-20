Na segunda jornada da pró nacional da AF Braga, Oliveirense e Joane venceram, enquanto que a AD Ninense perdeu. O Joane conseguiu uma vitória, na tarde deste domingo, em casa do Forjães, por 2-0, com golos de Travassos e Vitinha. Na noite da passada sexta-feira, a Oliveirense recebeu o Pevidém e somou os três pontos, fruto do tento solitário de Paulinho já na segunda parte. O Ninense, que na jornada de abertura perdera com a formação de Oliveira Santa Maria, foi jogar a casa d´Os Sandinenses e perdeu, por 2-0.
Joane e Oliveirense somam seis pontos, enquanto que o Ninense ainda não pontuou. Na próxima jornada, o Joane recebe o Santa Eulália; a Oliveirense visita o Merelinense e a AD Ninense recebe o Santa Maria.
(Foto arquivo, reprodução redes sociais, GD Joane)