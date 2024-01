Famalicão: Joane empata com a Oliveirense e deixa Maria da Fonte isolado na pró nacional

Na tarde deste domingo, Joane e Oliveirense jogaram o primeiro jogo da segunda volta da pró nacional da AF Braga que terminou com uma igualdade a um golo. Com este empate, os joanenses deixaram o Maria da Fonte (venceu, 2-1, em Ronfe) isolado na frente, com 37 pontos. A equipa de Duarte Nuno mantém o segundo lugar, com menos dois pontos. Já a equipa de Oliveira Santa Maria é quarta, com 32 pontos.

Ainda nesta jornada, o Ninense empatou, 2-2, com o Santa Maria e o Bairro goleou, 4-1, na receção ao Amares. Na classificação, o Ninense é décimo quarto, com 22 pontos, enquanto que o Bairro é décimo sétimo, com 17 pontos. Próxima jornada: Amares-Ninense, Oliveirense-SP Arcos, Maria da Fonte-Joane e Selho-Bairro.

Na divisão de honra, jornada 15, o S. Cosme perdeu, 2-1, em casa do Pica, mantendo os 17 pontos e o décimo primeiro lugar. Na próxima jornada joga em casa do Serzedelo.

Na 1.ª divisão, série D, após a décima segunda jornada, o Lousado continua líder, com 27 pontos. Resultados: Louro, 2-Calendário, 4; Mouquim, 0-Sequeirense, 4; S. Cláudio, 2-Guisande, 7; Ruivanense, 1-Lousado, 4; Fradelos, 2-Gondifelos, 1; Figueiredo, 2-Operário, 1.

Na classificação, o Gondifelos é quarto, com 22 pontos, seguido do Delães (20), Operário (19), Fradelos (17); o Calendário é nono, com 15 pontos, seguido do Ruivanense, com 14, e do Louro, com 12. S. Cláudio, com 9 e Mouquim com 3 pontos ocupam os dois últimos lugares.

Próxima jornada: Gondifelos-Louro, Calendário-Figueiredo, Guisande-Fradelos, Lousado-S. Cláudio, Sequeirense-Delães, Celeirós B-Ruivanense e Operário-Mouquim.