Famalicão: Joane empata e Oliveirense conquista a primeira vitória

Na terceira jornada da pró nacional da AF Braga, o GD Joane empatou, sem golos, com o Berço, enquanto que a Oliveirense consegui a primeira vitória, 0-3, em casa do Celeirós, com golos de Nuno Ferreira, Miguel Soares e Paulinho.
Com estes resultados, o Joane soma cinco pontos, enquanto que a equipa de Oliveira Santa Maria tem três. Na próxima jornada, o Joane visita o Mascotelos e a Oliveirense recebe o Dumiense.
No jogo disputado no Estádio de Barreiros, na tarde deste domingo, o GD Joane homenageou Tiago Ferreira que cumpriu 200 jogos ao serviço do clube.