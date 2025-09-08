Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Joane empata e Oliveirense conquista a primeira vitória

Na terceira jornada da pró nacional da AF Braga, o GD Joane empatou, sem golos, com o Berço, enquanto que a Oliveirense consegui a primeira vitória, 0-3, em casa do Celeirós, com golos de Nuno Ferreira, Miguel Soares e Paulinho.

Com estes resultados, o Joane soma cinco pontos, enquanto que a equipa de Oliveira Santa Maria tem três. Na próxima jornada, o Joane visita o Mascotelos e a Oliveirense recebe o Dumiense.

No jogo disputado no Estádio de Barreiros, na tarde deste domingo, o GD Joane homenageou Tiago Ferreira que cumpriu 200 jogos ao serviço do clube.

Famalicão: Estreia na Liga Placard com derrota caseira

A estreia do FC Famalicão na Liga Placard, ao final da tarde deste domingo, no Pavilhão Municipal das Lameiras, saldou-se por uma derrota, 0-3, com a ADCR Caxinas que marcou nos últimos 10 minutos do encontro, por Martim Dorba.

Os famalicenses, animados pelo apoio que vinha das bancadas, tiveram o protagonismo durante a primeira parte perante um adversário que defendeu bem e, sempre que possível, tentou atacar a baliza contrária nos momentos de transição.

Apesar de uma primeira parte bem disputada, o resultado ficou em branco. Na segunda parte, os visitantes apareceram mais fortes, mas só nos últimos 10 minutos conseguiram marcar.

A segunda jornada está marcada para o próximo fim de semana. No sábado, a equipa de Kitó Ferreira visita o Elétrico, formação que também perdeu na ronda de abertura.

Famalicão: Despiste faz um ferido e corta N206 em Outiz

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50, na Avenida Jorge Reis.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Nicolás Tivani vence Grande Prémio JN com final em Famalicão

O argentino Nicolás Tivani, da Aviludo-Louletano-Loulé, conquistou a vitória na 34.ª edição do Grande Prémio JN.

A prova de ciclismo, que contou com nove etapas e mais de 1300 quilómetros, terminou este domingo em Famalicão, palco da consagração dos vencedores.

Na derradeira etapa, com partida e chegada na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, em Famalicão, o triunfo foi para Francisco Campos, ciclista da AP Hotels-Tavira-Farense, que fechou a competição ao sprint.

Famalicão: Último dia de Feira de Artesanato com Cantadores ao Desafio e Banda de Riba d’Ave

Este domingo a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão continua a animar a Praça Mouzinho de Albuquerque.

Neste último dia, às 15h30 realiza-se o Festival de Cantadores ao Desafio, numa organização da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense. Mais tarde, às 18h00, sobe ao palco a Banda de Música de Riba d’Ave, garantindo uma tarde de tradição e boa música nesta 40ª edição do certame.

Famalicão: Av. Eng. Pinheiro Braga cortada ao trânsito até às 19h00

Hoje realiza-se a última etapa do Grande Prémio de Ciclismo do JN, jornada velocipédica que vai afetar a circulação automóvel na cidade. Neste dia, é proibido o estacionamento na Rua do Eixo Atlântico, artéria que está reservada para os autocarros das equipas.

Desde as 20 horas de sábado e até às 19 horas de hoje, não é possível circular na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, local de partida e chegada da última etapa.

A partida acontece às 11 horas, sendo que a chegada dos primeiros ciclistas, ao mesmo local, está prevista para depois das 14 horas, após os 147,5 km de percurso.

Famalicão: Quatro feridos (um deles grave) em despiste na freguesia de Vale S. Martinho

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência do despiste de uma viatura, ocorrida na freguesia de Vale São Martinho, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu na Rua Padre Manuel Costa Rego, cerca das 23h30.

As vítimas foram assistidas no local pelos B.V. Famalicenses, apoiados pela VMER, SIV e GNR.