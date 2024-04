Famalicão: Joane empata em partida sem golos

A jornada 27 da pró nacional da AF Braga não foi muito positiva para o trio da frente. Maria da Fonte e Joane empataram, enquanto que a Oliveirense, terceira da classificação, perdeu. Deste modo, mantêm-se as distâncias, com o Maria da Fonte a somar 55 pontos, o Joane 53 (menos um jogo) e a Oliveirense com 49 pontos.

A equipa da Póvoa de Lanhoso dividiu os pontos, 2-2, em casa do Merelinense; o GD Joane empatou, sem golos, em Vieira do Minho, e a Oliveirense perdeu, 3-1, em Forjães.

Esta jornada reservou o dérbi Ninense-Bairro, com a equipa da casa a vencer, por 2-1. Assim, a equipa de Nine subiu ao décimo primeiro lugar, com 37 pontos, enquanto que o Bairro continua em zona de despromoção (16.º, 24 pontos).

Próxima jornada: Joane-Ronfe, Bairro-Berço, Selho-Ninense e Oliveirense-Cabreiros.

Na divisão de honra, série B, jornada 25, o S. Cosme empatou, 2-2, com os Amigos de Urgeses. Com 27 pontos, a equipa de Vale S. Cosme está no décimo terceiro lugar. Na próxima jornada visita o São Paio.

Na série D da 1.ª divisão jogou-se a jornada 21 e o Lousado, após a vitória, 3-2, sobre o Calendário, e beneficiando do empate do Figueiredo em casa do Guisande, aumentou a diferença no topo da classificação. Está com 44 pontos, contra os 39 do segundo classificado. Outros resultados da jornada: Celeirós B, 2-Operário, 0; São Cláudio, 1-Ruivanense, 3; Louro, 0-Sequeirense, 0; Fradelos, 2-Delães, 0; Gondifelos, 2-Mouquim, 0.

Próxima jornada: Calendário-Celeirós B, S. Cláudio-Louro, Ruivanense-Fradelos, Delães-Gondifelos, Figueiredo-Lousado, Mouquim-Guisande, Operário-Sequeirense.