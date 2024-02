Famalicão: Joane empata, perde o primeiro lugar… mas tem menos um jogo

O empate, sem golos, em Barcelos, diante do Santa Maria tirou o GD Joane do primeiro lugar do pró nacional da AF Braga, por troca com o Maria da Fonte que venceu, 2-0, o Selho. A equipa da Póvoa de Lanhoso soma 47 pontos, mais dois que o conjunto de Duarte Nuno que tem um jogo em “suspenso”. Trata-se da partida com o Forjães, que os joanenses venciam por 1-3, mas o árbitro apitou para o final aos 80 minutos, considerando que não tinha condições de segurança. O Conselho de Disciplina da AF Braga instaurou processo aos dois clubes.

Nesta jornada 23, a Oliveirense venceu, 2-0, o Ponte e continua no terceiro lugar, com 43 pontos. O Ninense também venceu, 1-0, o Merelinense e subiu ao décimo primeiro lugar, com 31 pontos. O Bairro, com a derrota 2-0 em casa do Merelinense continua no décimo sexto lugar, com 21 pontos.

Próxima jornada: Bairro-Forjães, Joane-Ninense e Oliveirense-Amares.

Na 1.ª divisão jogou-se a jornada 17. O Lousado, apesar do empate (1-1) em casa do Louro, mantém o primeiro lugar da série D, com 38 pontos, com seis de distância para os mais diretos perseguidores. Resultados da jornada: S. Cláudio, 2-Calendário, 4, Delães, 4-Mouquim, 1; Ruivanense, 0-Figueiredo, 1; Fradelos, 0-Operário, 0; Gondifelos, 1-Sequeirense, 0.

Na classificação o Operário é quinto, seguido do Gondifelos, ambos com 30 pontos. Seguem-se o Delães e Fradelos, ambos com 24 pontos, Calendário e Ruivanense, com 22 e Louro, com 21 pontos. S. Cláudio, com 12 pontos, e Mouquim, com apenas 3 pontos, ocupam os dois últimos lugares.

Próxima jornada: Mouquim-Ruivanense, Delães-Louro, Figueiredo-S. Cláudio, Calendário-Fradelos, Operário-Gondifelos e Celeirós B-Lousado.

Foto arquivo