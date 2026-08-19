A primeira jornada da pró nacional da AF Braga está marcada para o fim de semana 12 e 13 de setembro e, segundo o sorteio realizado esta semana, na ronda abertura há um dérbie famalicense. A recém-promovida AD Ninense recebe a AD Oliveirense. O Joane recebe o Ponte, equipa que os joanenses venceram, esta terça-feira, em jogo de preparação. A equipa de Sérgio Campos levou a melhor, por 2-1, com golos de Luca e André Jorge.
Na segunda jornada, a Oliveirense estreia-se em casa, tendo por adversário o Pevidém, enquanto que o Ninense vai a casa d´Os Sandinenses. O Joane também joga fora, em casa do Forjães.
Em novembro, a contar para a jornada 9, o Joane recebe o Ninense, para na jornada seguinte visitar Oliveira Santa Maria.