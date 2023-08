Famalicão: Joane, Oliveirense, Ninense e Bairro já têm dia de estreia na Pró Nacional

Até ao final de setembro, as noites na Praça – Mercado de Famalicão vão ter outro sabor. De concertos de fado a “sunsets” com DJs, o Há Verão na Praça vai animar o Mercado Municipal de quinta-feira a domingo.

O espaço de restauração é o ponto de encontro desta iniciativa que alia momentos de animação musical às propostas gastronómicas do Mikadinho, da Camionete, da Tapearia Portuguesa, do Bubbles, da Caramella e do La Via Restaurante.

Nas próximas semanas, quem visitar a nossa Praça, além de ter acesso a deliciosas iguarias, terá também à sua disposição no espaço de restauração de quinta a sábado, a partir das 21h30, espetáculos de música protagonizados por artistas de fado, jazz, e outros estilos.

Já aos domingos, para além do Sunset na Praça, que acontece entre as 17h00 e as 22h00 com a presença de DJ’s, até ao final do próximo mês também haverá esporadicamente concertos com início pelas 21h30.

O Há Verão na Praça é um programa de animação promovido pelos espaços de restauração da Praça – Mercado de Famalicão em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que o Mercado Municipal, localizado na avenida Marechal Humberto Delgado, é um espaço moderno e recém-remodelado que inclui o mercado permanente e o mercado cíclico de segunda-feira a sábado – o primeiro a funcionar das 08h00 às 20h00, e o segundo entre as 07h00 e as 13h00 –, e a área de esplanada que funciona de domingo a quinta-feira, e nos feriados, das 09h00 às 24h00, e às sextas, sábados e vésperas de feriado das 09h00 à 01h00.