Famalicão: Joane perde em casa e regressa aos distritais

Mais uma prova das dificuldades vividas, desde o início da época, pelos jogadores que ainda sobrevivem na equipa sénior do Ribeirão FC SAD. Na tarde deste domingo, para a jornada 29 da pró nacional da AF Braga, a equipa apresentou-se no Passal apenas com oito jogadores e, na segunda parte, quando perdia por 0-4 com o Santa Maria, duas baixas, por lesão, deixou a equipa com apenas seis jogadores e o árbitro deu por terminado o encontro.

Dos oito atletas, foi um jogador de campo a assumir a condição de guarda redes. No banco de suplentes, apenas Paulo Faria, o responsável pela SAD, que estaria ali como treinador.

A equipa sénior tem vivido, desde o início da época, enormes dificuldades. A prova são, por exemplo, as derrotas em todos os jogos, praticamente sempre com goleadas.

Fonte contactada por Cidade Hoje acrescenta que até os treinos têm sido poucos, ou nenhuns.

O contexto vivido esta temporada começou na anterior, quando a equipa estava no Campeonato de Portugal e arrastou-se para esta época. A SAD esteve, até, impedida de inscrever jogadores por dívidas a terceiros, tendo de adiar as primeiras jornadas para não incorrer em incumprimento e ser expulsa da principal prova distrital.

Atualmente e com 29 partidas, o Ribeirão já sofreu 132 golos, marcou apenas 10 e, irremediavelmente, é último sem qualquer ponto e com o destino traçado, a divisão de honra. Falta saber como e com quem (SAD ou clube).