Famalicão: Joane tem deslocação difícil a Vieira do Minho

Os campeonatos distritais de futebol da AF Braga regressam este fim de semana. Na pró nacional joga-se a jornada 27, com o GD Joane a visitar o Vieira, a Oliveirense a jogar em Forjães e com o Ninense a receber o Bairro. Todos os jogos são às 16 horas de domingo.

Na classificação, o Joane é segundo, com 52 pontos, a dois de distância do Maria da Fonte, com 54 pontos, mas ainda com 10 minutos para jogar da partida de Forjães que está a vencer por 1-3. A Oliveirense ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos, o Ninense é décimo segundo, com 34 pontos, enquanto que o Bairro é décimo sexto, com 24 pontos.

Na divisão de honra joga-se a jornada 24 com a única equipa famalicense em prova a jogar no sábado, às 16 horas, na receção aos Amigos de Urgeses. O S. Cosme é décimo segundo, com 26 pontos.

Já na 1.ª divisão, série D, a jornada 21 contempla as seguintes partidas: sábado, Celeirós B-Operário (15h30), S. Cláudio-Ruivanense e Louro-Sequeirense, partidas às 16 horas; domingo (16 horas), Fradelos-Delães, Gondifelos-Mouquim e Lousado-Calendário. Nesta divisão, o Lousado lidera a classificação com 41 pontos; no oposto, com apenas 4 pontos, o Mouquim é o último.

