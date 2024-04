Famalicão: Joane vence e alarga distância para o segundo classificado

A cinco jornadas do final do pró nacional da AF Braga, o GD Joane já leva quatro pontos de diferença sobre o Maria da Fonte. Na jornada deste fim de semana – a 29.ª – a equipa de Duarte Nuno venceu, 0-3, em Amares e beneficiou da derrota (3-0) da equipa de Vieira do Minho, em casa do Cabreiros. Deste modo, o Joane soma 62 pontos, contra os 58 do Maria da Fonte.

A AD Oliveirense aproveitou o deslize do segundo classificado para se aproximar. A vitória, 0-1, em casa do Santa Maria, coloca a equipa de Nélson Silva com 55 pontos. A AD Ninense venceu, 3-2, o Ponte e é décima primeira, com 40 pontos. Já o Bairro, que perdeu (1-0) em Prado continua na penúltima posição, com 17 pontos.

Próxima jornada: SP Arcos-Joane, Oliveirense-Ninense e Bairro-Vieira.

Na divisão de honra, série B, jogou-se a jornada 26 e o S. Cosme não foi além de um empate (1-1) na receção ao Porto d´Ave. A equipa famalicense está em zona de despromoção (13.º), com 31 pontos. Na próxima jornada visita o Santo Adrião.

Na 1.ª divisão, série D, o Lousado, com a goleada (5-0) imposta à Juventude de Mouquim é o virtual campeão de série. A equipa soma 50 pontos, contra os 40 do Guisande e do Operário que, a três jornadas do final da primeira fase, luta por um lugar para discutir a promoção à divisão de honra. Os resultados da jornada: Sequeirense, 1-Calendário, 2; Celeirós B, 1-Figueiredo, 0; Fradelos, 3-São Cláudio, 3; Gondifelos, 2-Ruivanense, 2; Lousado, 5-Mouquim, 0; Guisande, 2-Delães, 2; Louro, 1-Operário, 2.

Próxima jornada: Calendário-Operário, S. Cláudio-Gondifelos, Figueiredo-Sequeirense, Fradelos-Louro, Delães-Lousado, Ruivanense-Guisande e Mouquim-Celeirós B.