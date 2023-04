Famalicão: Joane vence e aproxima-se dos primeiros

Na jornada 4 de apuramento de campeão da Pró-Nacional da AF Braga, série 1, o Joane recebeu e venceu o Forjães, por 3-0, e aproximou-se dos dois primeiros, Vieira e Ponte, ambos com 30 pontos. Os joanenses somam e 28 pontos e na próxima jornada voltam a jogar em casa, recebendo o Vieira.

Na série 2, o Ribeirão foi empatar, a um golo, a casa do Sandinenses e continua líder, com 33 pontos, com seis pontos de vantagem sobre o seu adversário. Na próxima jornada, o Ribeirão recebe o Amares, terceiro, com 26 pontos.

Na fase de manutenção, série 1, o Ninense empatou, a um golo, com o Cabreiros. A equipa de Nine está na frente, com 23 pontos, e na próxima jornada joga em casa do Mascotelos, segundo da classificação, com 21 pontos. Na série 2, a Oliveirense perdeu em casa, 1-0, com o SP Arcos, e desceu ao terceiro lugar, com 21 pontos. Na próxima jornada, a Oliveirense joga em casa do Porto d´Ave, quarto, com 8 pontos.

Na Divisão de Honra, apuramento de campeão, o Bairro foi vencer, 3-1, ao Guilhofrei e lidera a série 2, com 29 pontos. Na próxima jornada, o Bairro recebe o Santo Adrião que soma 23 pontos.

Na luta pela manutenção, série 3, o Lousado goleou, 5-0, o Torcatense, enquanto que a UD Calendário empatou, a cinco golos, com o Gonça. Cumpridas duas jornadas, o Torcatense é líder, com 21 pontos, com o Lousado em segundo, com 17 pontos. Nesta série, a UD Calendário é a última, com 5 pontos. Próxima jornada: Torcatense-Calendário e Gonça-Lousado.

Na série 4, o Delães foi vencer, 1-0, a casa do Caldelas, passando somar 14 pontos, a cinco do líder., o Vila Chã. Na próxima jornada recebe o Ucha, que soma 17 pontos.

Na 1.ª Divisão jogou-se a jornada 23 com o Urgeses e os famalicenses do Operário a continuarem no topo da classificação, ambos com 48 pontos. Este fim de semana, o conjunto famalicense venceu, 2-0, o Ronfe B, e o Urgeses venceu, em Antas, o S. Cláudio, por 4-2. Outros resultados: Delães N, 0-Gondigelos, 2; AN Tabuadelo, 2-Ruivanense, 2. Na classificação, o o Fradelos é oitavo, seguido do Gondifelos, ambos com 28 pontos; o Ruivanense, com 16 pontos, é décimo, seguido do S. Cláudio e Delães B, com 13 e 12 pontos. Próxima jornada: S. Cristóvão-Operário, Nespereira-Fradelos, Ruivanense-Delães B, Gondifelos-Aldão.