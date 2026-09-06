Na noite da passada sexta-feira, no jogo de apresentação aos associados, o GD Joane venceu, 2-1, o FC Vilarinho, formação que milita na AF Porto.

Num encontro marcado pela entrega, intensidade e pelo apoio de muitos adeptos, Hugo Travassos e Vitinha foram os autores dos golos joanenses.

Este terá sido o último jogo de preparação da equipa que, no próximo fim de semana, dá início a mais uma edição da pró nacional da AF Braga. O Joane, treinado por Sérgio Campos, joga a 13 de setembro em casa do Ponte.

(foto arquivo, Facebook GD Joane).