Famalicão: Joane vence Oliveirense e é mais líder da pró nacional

Na jornada sete da pró nacional da AF Braga o Joane venceu, 2-0, a AD Oliveirense e continua a liderar a prova, com 15 pontos, mais dois que o trio perseguidor – Santa Maria, Pevidém e Merelinense. A Oliveirense é décima sexta, com 5 pontos. Na próxima jornada, sábado, o Joane visita o Santa Maria e a Oliveirense recebe o Pevidém.

Na divisão honra, jornada quatro, a AD Ninense venceu, 0-2, em casa do Martim e é o novo líder da série A, com 10 pontos. Na próxima jornada recebe o Guilhofrei.

Na série B, o Bairro foi vencer, 1-0, a casa do S. Cristóvão e o Operário perdeu, por igual resultado, em casa do Torcatense. O Bairro soma 4 pontos e o Operário 3. Próxima jornada: Operário-São Paio; Bairro-Torcatense.

Na 1.ª divisão jogou-se a segunda jornada. Na série D, o Delães perdeu, 5-2, em casa do Serzedelo, o Ribeirão venceu, 3-0, o Gondifelos e a UD Calendário foi goleada (6-0) em casa do Carreira. O S. Cosme, com um único golo, levou a melhor sobre o Ronfe; Fradelos e Lousado empataram, 1-1; o Louro venceu, 3-1, o Mouquim e o Ruivanense empatou, sem golos, com o Airão. Serzedelo e S. Cosme estão na frente da classificação, ambos com 6 pontos.

Próxima jornada: Ronfe-Calendário; Mouquim-Ribeirão; S. Cosme-Ruivanense; Delães-Louro, Lousado-Carreira, Gondifelos-Fradelos e Airão-Serzedelo.