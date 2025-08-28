Famalicão: Joane visita Esposende e Oliveirense recebe o Santa Maria

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, quer construir um Centro Intergeracional, a que denomina Gerações com Sentido. Já tinha revelado este propósito, agora especifica que o mesmo tem que ter creche, centro geriátrico, unidade de cuidados continuados, um centro de dia para seniores com demência e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, uma casa de repouso/apoio para cuidadores informais e ainda uma piscina e ginásio adaptados a todas as idades.

Em comunicado, realça que o objetivo do projeto «é cuidar de todas as gerações, unir crianças, seniores e famílias e dar dignidade a quem cuida e a quem precisa de cuidados». Acrescenta que «este é mais do que um projeto social. É um novo rumo para o concelho. Uma nova vida para as famílias. Porque Vila Nova de Famalicão pode – e deve – ser pioneira. Porque Vila Nova de Famalicão merece mais. Este é um compromisso real e eu estarei sempre ao lado dos famalicenses», afirma Eduardo Oliveira.

O projeto inclui, ainda, bosque da família, um espaço de sustentabilidade, onde «todas as crianças que nascerem em Vila Nova de Famalicão terão a oportunidade de plantar a sua própria árvore – um gesto simbólico que representa o compromisso com o planeta, a ligação ao território e a esperança no futuro. Essa árvore crescerá com elas, será um marco da sua história e da história do nosso concelho» refere.

Por fim, Eduardo Oliveira revela o projeto Loving Planet, uma das três iniciativas inovadoras que integram este novo espaço – além da Casa Memória Viva e do Projeto Cuidar Maior – e que promovem o cuidado, a inclusão, a saúde mental e o bem-estar.