Famalicão: João Afonso (Clube Xadrez Didáxis) é campeão nacional sub-20

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis (CX A2D) destacou-se no Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Rápidas, realizado este sábado, no Pavilhão Gimnodesportivo do Colégio Calvão, em Vagos. O grande destaque vai para João Afonso que se sagrou campeão nacional no escalão sub-20.
No evento organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Colégio Calvão, coletivamente a equipa sub-20 da Didáxis conquistou o quinto lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Individualmente, CX A2D apresentou 5 atletas nos escalões sub-08, sub-18 e sub-20 escalão onde, João Afonso conseguiu o título nacional, com 8 pontos em 9 possíveis, deixando a concorrência a pelo menos um ponto de distância. Duarte Abreu (sub-18), atual vice-campeão distrital de Rápidas, terminou em 11.º lugar, sendo o melhor classificado do clube neste escalão. Manuel Gomes (sub-08) foi o único representante do CX A2D neste escalão, alcançando 16.º lugar absoluto com 4,5 pontos.