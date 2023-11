Famalicão: João Afonso representa Associação Académica Didáxis no Campeonato do Mundo de Jovens 2023

O guarda-redes do Famalicão, depois de ter sido eleito o melhor da sua posição no mês de setembro, voltou a ser o mais votado em outubro / novembro, ao recolher 23,81% dos votos dos treinadores principais do campeonato português. Nestes dois meses, Luiz Júnior foi utilizado em quatro partidas da Liga Portugal Betclic e esteve em particular destaque no jogo com o FC Vizela, da 11.ª jornada, na qual defendeu uma grande penalidade e foi eleito o homem do jogo.

Para este resultado não conta a prestação do jovem brasileiro no passado sábado, no Estádio da Luz. No entanto, perante o Benfica, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Luiz Júnior voltou a assinar uma bela exibição.