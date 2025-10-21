Famalicão: João Afonso vence VI Torneio Interno de Rápidas da Didáxis

O VI Torneio Interno de Rápidas do Clube de Xadrez A2D reuniu, no dia 18, os melhores na Sala de Competições de Xadrez de Vale S. Cosme.
Este torneio, que integrou o projeto formativo previsto para a época desportiva 2025/26, constou de seis partidas no ritmo rápido (3 minutos + 2 segundos de incremento por lance), com um recorde de 30 jogadores, com idades entre os 7 e os 70 anos, numa enriquecedora competição intergeracional.
João Afonso, atleta da equipa A do CX A2D, sagrou-se vencedor com uma performance invicta: 5,5 pontos em 6 possíveis. O seu colega de equipa, Carlos Novais, foi segundo, a escasso meio ponto da liderança, enquanto o veterano Carlos Torres fechou o pódio absoluto, num resultado que constituiu uma agradável surpresa.
Vencedores por escalão: sub-08 Manel Gomes, sub10 Pedro Simão Ribeiro, sub12 Francisco Silva, sub14 José António Ramos, sub16 Enzo Torres, sub18 Duarte Abreu, sub20 João Afonso e veteranos Carlos Torres.
Na cerimónia de encerramento esteve presente o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, que destacou o crescimento sustentado do clube na organização de torneios de xadrez com impacto nacional, elogiando também a formação de jovens valores.