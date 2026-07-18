Famalicão: João Azevedo conquista bronze nos nacionais sub-23

O Padre José Pedro Oliveira Novais foi dispensado das paróquias de Santa Maria de Arnoso, São Miguel de Jesufrei e São Mamede de Sezures, no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, na sequência das novas nomeações pastorais anunciadas pelo Arcebispo de Braga, D. José Manuel Garcia Cordeiro.
Por decisão do prelado, o sacerdote foi nomeado pároco das paróquias de Santa Maria de Duas Igrejas, São Martinho de Rio Mau, São Paio de Azões, São Pedro de Goães, Divino Salvador de Portela das Cabras, Divino Salvador de Pedregais e Santa Eulália de Godinhaços, integradas no Arciprestado de Vila Verde.
A mudança representa uma nova etapa no percurso pastoral do Padre José Pedro Oliveira Novais, que deixa as comunidades de Famalicão para assumir a orientação de várias paróquias no concelho de Vila Verde. As nomeações inserem-se no processo de reorganização pastoral da Arquidiocese de Braga, que pretende adequar a resposta da Igreja às necessidades atuais das comunidades cristãs.