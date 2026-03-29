Famalicão: João Azevedo e Escola Rosa Oliveira vencem Milha Urbana de Vizela

O treinador do FC Famalicão fala da renovação com o FC Famalicão, até 2028, como «um momento de grande felicidade e orgulho», por dar continuidade «a um projeto numa casa que me recebeu de uma forma muito aberta e feliz», admitiu o técnico. Por isso, continuar por Famalicão é «um passo natural».

Agradecido por o clube «criar condições para que a equipa técnica possa trabalhar de forma tranquila e segura», Hugo Oliveira promete prosseguir «e ajudar» no desenvolvimento desportivo porque, sinaliza, «partilhamos um sentimento de harmonia e sintonia em relação à forma de jogar e de potenciar o talento que os nossos jogadores têm».

A continuidade eleva, reconhece, «a nossa responsabilidade para o muito que ainda teremos a fazer neste clube», garantindo que «a única coisa que prometemos é continuar a trabalhar de uma forma muito vincada pelo desenvolvimento do clube e do projeto».

O presidente da SAD, Miguel Ribeiro, nota que a renovação «configura a continuidade da nossa confiança no valor do mister e da equipa técnica. Têm aportado uma força e um valor imensos ao nosso projeto, pois temos crescido no nosso jogo e na valorização dos nossos jogadores». O dirigente elogia «o compromisso do treinador com o projeto» e revela-se «muito satisfeito pelo facto de esta ligação ter catapultado o clube para um patamar de excelência».

Miguel Ribeiro acrescenta que o futuro passa por continuar a fazer crescer o clube a vários níveis, quer da equipa principal quer da formação. «A equipa principal tem lutado sempre por objetivos e isso faz-nos crescer», convicto que «o caminho estruturado que está a ser construído vai permitir estar mais perto de concretizar as metas que pretendemos no futuro», finaliza o presidente da SAD.

A história de Hugo Oliveira no FC Famalicão

Chegado em dezembro de 2024, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal, Hugo Oliveira liderou o plantel para um final de temporada passada tranquilo e na presente edição da I Liga, com o quinto lugar e 45 pontos, “ameaça” levar o clube à Europa.

Esta temporada Hugo Oliveira cumpriu 50 jogos no comando técnico e do seu percurso fazem parte várias marcas relevantes. Detém a maior percentagem de vitórias (43,85%) do clube na I Liga e é o terceiro na lista de treinadores com mais jogos na liderança da equipa no campeonato principal.

Depois de na época passada ter igualado o registo histórico no que concerne ao número de jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, o treinador conduziu recentemente a equipa a duas novas “marcas”. A vitória sobre o Nacional, na última jornada, foi a quinta consecutiva em encontros da I Liga, num registo ímpar na história do emblema. Este triunfo valeu, também, a obtenção de outra marca relevante; a equipa terminou o 14.º encontro sem sofrer golos na presente edição do campeonato, sendo o melhor registo de sempre do clube em termos de ‘clean sheets’ em jogos do principal escalão do futebol nacional.

Aos 46 anos e natural das Termas de S. Vicente, em Penafiel, foi treinador de guarda-redes de equipas técnicas de Jorge Jesus, no Benfica, e depois fez o seu caminho, sempre como adjunto, em Inglaterra, com Marco Silva, de onde saiu, quando estava ao serviço do Fulham, na época 24/25.