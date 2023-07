Famalicão: João Azevedo é vice-campeão nacional dos 5 mil metros

Bienal de Pintura do Eixo Atlântico com inscrições abertas

Estão abertas, até 5 de setembro, as inscrições para a 14.ª edição da “Bienal de Pintura do Eixo Atlântico” organizada pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, com a colaboração da Direção Geral de Cultura do Norte, Instituto Português do Desporto e Juventude e a Dirección Xeral de Politicas Culturais da Xunta de Galicia.

Podem concorrer todos os artistas naturais e/ou residentes na Galiza ou no Norte de Portugal. Cada autor pode concorrer apenas com uma obra no campo da pintura – original e inédita – de sua autoria e propriedade, e que não tenha sido exposta nem apresentada anteriormente em nenhum outro certame ou concurso.

Os artistas que pretendam participar podem consultar o regulamento e formalizar a inscrição através da página do Eixo Atlântico, aqui.

Encerrada a receção dos trabalhos, o júri selecionará as obras finalistas que constituirão a exposição itinerante que vai percorrer os municípios associados do Eixo Atlântico da Galiza e do Norte de Portugal, do qual VN Famalicão faz parte, entre novembro deste ano e durante 2024, em datas a anunciar.

A Bienal de Pintura do Eixo Atlântico teve início em 1997, com o objetivo de estimular a criação artística e, simultaneamente, possibilitar o intercâmbio cultural e o conhecimento de artistas.