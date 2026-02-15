Famalicão: João Azevedo (EARO) é campeão regional

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou, este domingo, no 1.º Campeonato Regional de 5 km em estrada, da Associação de Atletismo de Braga, integrado na Corrida dos Namorados, em Vila Verde. A equipa joanense conquistou dezoito títulos regionais.

Em grande destaque esteve João Azevedo que se sagrou campeão regional em seniores e sub-23.

A EARO teve, ainda, com outros atletas em evidência: Luísa Castro – campeã regional sub-18, seguida de Ana Oliveira e Ana Silva. No mesmo escalão, Tiago Silva sagrou-se vice-campeão.

Ana Pereira também é vice-campeã, sub-20, com Maria Machado em terceiro lugar. Em masculinos, Gonçalo Rodrigues também é campeão e Francisco Barros é vice.

Joana Azevedo também trouxe o título nos sub-23. Rui Oliveira foi terceiro em seniores, José Freitas e Renata Barros foram segundos no escalão 45 anos. Rosa Oliveira venceu em F55 e Anabela Silva foi segunda em F50.

Coletivamente, a EARO venceu em Absolutas Femininas e Masters, tendo alcançado o título de vice-campeã em Absolutos Masculinos.