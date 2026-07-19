Famalicão: João Azevedo esteve perto de mais uma medalha nos nacionais sub-23

Depois da medalha de bronze nos 1500 metros dos Nacionais de sub-23, conquistada este sábado, João Azevedo voltou a correr na manhã deste domingo. No Seixal, o atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira correu os 5 mil metros e ficou a um lugar de mais um pódio. João Azevedo foi quarto.

Ainda da EARO, a ainda júnior Ana Pereira foi décima segunda nos 800 metros, depois de ontem terminar os 1500 metros na quinta posição.

A Escola Rosa Oliveira assinala estes resultados como «mais uma excelente jornada destes jovens e promissores atletas».