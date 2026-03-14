Famalicão: João Azevedo, futuro engenheiro civil, é campeão nacional universitário dos 3000 metros

A freguesia de Novais, em Famalicão, registou na passada quinta-feira vários atos de vandalismo. Grafites foram pintados em paragens de autocarro, vários muros e nem o espaço da paróquia escapou.

Segundo a junta de freguesia, a assinatura deixada nos atos coincide com a utilizada recentemente na freguesia de Bairro, levantando a hipótese de se tratar dos mesmos autores e de os atos terem ocorrido na mesma noite ou madrugada.

A situação já foi comunicada à GNR de Riba d’Ave, com a apresentação de queixa-crime para investigação. A junta disponibilizou fotografias dos danos para eventual divulgação.