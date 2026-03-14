Concelho, Desporto

Famalicão: João Azevedo, futuro engenheiro civil, é campeão nacional universitário dos 3000 metros

O atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, em representação da Universidade do Minho, sagrou-se, este sábado, campeão nacional universitário nos 3000 metros. O título de João Azevedo foi conquistado no decurso dos Campeonatos Nacionais Universitários que se realizam, até amanhã, domingo, no Jamor.

O jovem atleta frequenta 3.º ano de Engenharia Civil na Universidade do Minho, em Guimarães.

Foto arquivo

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GNR investiga onda de vandalismo em Novais

A freguesia de Novais, em Famalicão, registou na passada quinta-feira vários atos de vandalismo. Grafites foram pintados em paragens de autocarro, vários muros e nem o espaço da paróquia escapou.

Segundo a junta de freguesia, a assinatura deixada nos atos coincide com a utilizada recentemente na freguesia de Bairro, levantando a hipótese de se tratar dos mesmos autores e de os atos terem ocorrido na mesma noite ou madrugada.

A situação já foi comunicada à GNR de Riba d’Ave, com a apresentação de queixa-crime para investigação. A junta disponibilizou fotografias dos danos para eventual divulgação.

Famalicão vence Vitória S.C. (1-2)

O FC Famalicão garantiu mais uma vitória, na 26ª jornada da I Liga ao derrotar o Vitória SC em Guimarães, por 1-2, num jogo intenso no Estádio D. Afonso Henriques.

O encontro começou equilibrado, mas foram os famalicenses a abrir o marcador aos 17 minutos, com um golo de cabeça de Justin de Haas. O Vitória SC respondeu aos 23 minutos através de Samu, que rematou de fora da área para o empate.

Na segunda parte, o FC Famalicão voltou a adiantar-se no marcador aos 47 minutos, com Sorriso a finalizar no coração da área, garantindo os três pontos fora de casa.

Atos de vandalismo em Bairro levam a alerta da Junta: Multas até 25 mil euros

A Junta de Freguesia de Bairro alertou para o aumento de grafitis e outros atos de vandalismo em vários locais do espaço público da freguesia.

Segundo a autarquia, têm sido registadas pinturas em muros, equipamentos e outras infraestruturas, situações que obrigam a trabalhos de limpeza e reparação e acabam por prejudicar a imagem da freguesia.

A junta recorda que a realização de grafitis sem autorização constitui infração, ao abrigo da Lei n.º 61/2013, podendo resultar em coimas entre os 100 e os 25 mil euros, dependendo da gravidade.

A autarquia apela ainda à colaboração da população para ajudar a preservar e proteger o espaço público.

Bombeiros Famalicenses de luto pelo falecimento de Firmino Maceira

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses está de luto pela morte de Firmino Maceira, voluntário n.º 149 do Quadro de Honra da corporação.

Numa nota divulgada, a associação expressa os “profundos sentimentos” aos familiares, amigos e camaradas, lembrando Firmino Maceira como alguém que fez parte da história dos “Guitas”.

As cerimónias de despedida realizam-se este domingo. Pelas 10h00 será prestada uma homenagem no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Mais tarde, às 16h30, realiza-se a missa de corpo presente, na freguesia de Telhado.

Mário Passos recebeu secretário de Estado para discutir emprego e formação

Esta sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, recebeu nos Paços do Concelho o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Moreira.

No encontro, abordaram-se principalmente a formação profissional e a qualificação dos cidadãos, consideradas essenciais para suprir a falta de mão-de-obra especializada. Mário Passos destacou a importância de uma maior cooperação entre os ministérios do Trabalho e da Educação, para que a oferta formativa responda melhor às necessidades das empresas locais.

Foram igualmente discutidos temas ligados ao emprego e ao mercado de trabalho. O autarca apresentou indicadores positivos do concelho, como uma taxa de desemprego inferior à média nacional, um ganho médio mensal de 1.347 euros, 136.349 habitantes em 2024 e 15.707 empresas registadas em 2022.

Acompanhado pelo vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, Mário Passos sublinhou que a proximidade da Câmara com escolas, empresas e o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem sido determinante para antecipar e responder aos desafios do território.

Apoio de Famalicão traz esperança a quem perdeu quase tudo com a Kristin no centro do país

Este fim de semana, o Núcleo Antas São Tiago da Fraternidade Nuno Álvares, em Vila Nova de Famalicão, realizou a entrega de bens destinados às populações afetadas pela tempestade Kristin.

Com o apoio do Núcleo de Riachos, que disponibilizou um espaço para acolher os donativos, foi possível levar um pouco de esperança a quem passou por momentos tão difíceis. Os bens serão organizados e entregues diretamente a quem mais precisa.

O núcleo de Vila Nova de Famalicão agradece a todos os que contribuíram, tornando possível esta ação de solidariedade.