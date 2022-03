Famalicão: João Carlos Teixeira eleito o melhor jogador da 1.ª Liga

João Carlos Teixeira foi eleito, pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador do mês de fevereiro da I Liga. O médio do Futebol Clube de Famalicão viu, assim, premiadas as boas exibições realizadas durante o primeiro mês no clube. Foi titular nos quatro jogos do campeonato e marcou dois golos e outras tantas assistências.

Contratado nos últimos dias do mercado de transferências de janeiro, João Carlos Teixeira marcou golos nos jogos com Moreirense e Tondela, tendo acrescentado duas assistências no primeiro encontro.

João Carlos Teixeira recolheu 16,48% de uma votação definida pelo valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos A Bola, O Jogo e Record e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé.