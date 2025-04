Famalicão: João Gonçalves arbitra o dérbi minhoto

Por motivos profissionais, Fátima Campos Ferreira não estará no Mercado do Livro. A jornalista está ao serviço da RTP a acompanhar as exéquias fúnebres do Papa Francisco.

O encontro com a jornalista, que estava agendado para a tarde de domingo foi, assim, cancelado.

O Mercado do Livro decorre até domingo, dia 27, na Praça D. Maria II, com diversas iniciativas e propostas literárias para todas as idades. O certame pode ser visitado das 10h00 às 19h00, esta quinta-feira e domingo, e das 10h às 22h, na sexta-feira e sábado.