Famalicão: João Nascimento lidera lista da Coligação à Assembleia Municipal

João Nascimento, que tinha substituído Nuno Melo, atual ministro, no decurso deste mandato, encabeça a lista à Assembleia Municipal pelo CDS, conforme acordo com o PSD. O segundo da lista permanece o social democrata Jorge Paulo Oliveira, atual líder da bancada.
Da lista que a coligação entregou esta quinta-feira no tribunal, não faz parte Sofia Fernandes, ao contrário do que o partido tinha anunciado há dias, em comunicado.
O PSD propõe, ainda, Daniela Torres, Pedro Santos, Paula Azevedo, Lucas Vilela, Maria de Fátima Azevedo, Rui Santos, Maria Orminda Marques, João Pedro Araújo, Teresa Peixoto, Paulo Reis, João Miguel Fontes, Maria Antónia Oliveira e Susana Ferreira.
O CDS, além de João Nascimento, tem na lista Ana Raquel Carvalho, Francisco Amaro Oliveira, Domingos Freitas, Cármen Araújo e Hugo Machado.
Estes são os primeiros 20 nomes indicados pelos dois partidos da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão.
Nota para a ausência de Armindo Gomes que liderou, nos últimos anos, a bancada do CDS.
A lista contempla 40 candidatos efetivos.