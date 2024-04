Famalicão: João Nascimento será o sucessor de Nuno Melo na Assembleia Municipal

Na próxima Assembleia Municipal, que terá lugar na noite do dia 26 de abril, será eleita uma nova Mesa. A situação decorre da renúncia do mandato de Nuno Melo, com efeitos reportados à data da sua tomada de posse como Ministro da Defesa Nacional. Deste modo, é necessária uma nova eleição.

Neste sentido, o CDS/PP vai propor como candidato à presidência do órgão deliberativo João Nascimento, que é deputado na Assembleia. Ao PSD caberá a nomeação de dois secretários.

Luís Ângelo Oliveira, presidente em exercício, escreveu aos deputados e presidentes de Junta com assento neste órgão, para esclarecer a situação. Face à renúncia de Nuno Melo é obrigatória a eleição de uma nova Mesa, o que não aconteceria caso o anterior presidente tivesse solicitado a suspensão. Neste caso, Melo continuaria presidente, embora com mandato suspenso, e os atuais secretários ascenderiam, colocando Luís Ângelo a presidente em exercício.

Com a saída de Nuno Melo é necessária, assim, uma nova eleição. Luís Ângelo informa, ainda, que como assumiu funções com Nuno Melo, opta por não se recandidatar, passando para a bancada do PSD na Assembleia Municipal.

Ao longo de 11 anos, Luís Ângelo Oliveira representou, por inúmeras vezes, o órgão deliberativo, quer em reuniões, quer em atividades do Município. «Muitos foram os ensinamentos aos longos destes últimos onze anos, enquanto membro da mesa; sou e serei eternamente grato a cada um de vós e continuo totalmente ao dispor em tudo que possa ajudar», escreve o deputado do PSD.