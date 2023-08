Famalicão: João Norte dá concerto na festa ao Senhor da Vida

De 18 a 20 de agosto, Cavalões está em festa, com a celebrações em honra do Senhor da Vida. A festa abre na noite do dia 18, às 21h15, com uma procissão de velas da capela de S. Gonçalo até à igreja, prosseguindo, no sábado, dia 19, com a saída, às 8h30, dos Zés P´reiras Os Castiços. Na noite deste dia, às 21h30, abertura com Jukebox Trio e, meia hora depois, concerto com o cantor João Norte. À meia noite, sessão de fogo e, à 1 hora, música com o Dj PopCorn.

No domingo, dia 20, às 10h30, eucaristia solene em honra do Senhor da Vida; às 16h15, entrada da Fanfarra de Airão; 16h30, atos religiosos e, às 17 horas, procissão. Às 18h30, atua o Rancho Folclórico de Nine, encerrando as festividades às 20 horas.