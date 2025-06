Famalicão: João Nuno Fonseca vai treinar o Leixões

A freguesia de Oliveira Santa Maria vai estar em festa nos primeiros dias de agosto. A iniciativa “Bulir em Terras de Santa Maria” contempla várias atividades que começam no dia 1, com a fanfarra do CNE a fazer as honras de abertura, às 19 horas. Às 21 horas, decorre a apresentação do plantel da Associação Desportiva Oliveirense; uma hora depois há concerto de Johnny Abreu e, a partir das 00h30 a animação fica a cargo do DJ Mauro 5.

No segundo dia, a partir das 15 horas, há insufláveis com água para as crianças, com a noite reservada para o concerto de João Norte e a sua banda, às 22 horas. O início da madrugada é ao som dos Two Friends Dj.

No domingo, dia, 3 o certame abre às 10 horas e encerra às 13 horas.